Tallinna alternatiivklubi 9/11 tähistab laupäeval maagilise peoga kolmandat sünnipäeva 

Klubi 9/11 iseloomustavad maagiliste dekoratsioonide poolest tuntud erilahendused ja sügavaid helirännakuid pakkuvad DJ-d. Selle suurimaks tõestuseks on suvine I Land Sound festival, mille pealavaks on korduvalt kujunenud 9/11 loodud Loojangulava.

"Korraldus läks hästi ja ajas-ruumis kasvas külastajate arv ning pidude kvaliteet aina tõusis. Sealt tekkis esimene mõte, et äkkist peaks leidma endale pesa ja jääma paikseks. Saime aru, et klubi pidamine ei ole lust ja lillepidu, mis tähendas, et õnnestumiseks peame kaasama “muusika-sõpru”, kes soovivad end klubi istutamisega siduda," räägib klubi resident Hando Tõnumaa.

"Sellisel kujul ajasime kokku 10+ inimest, kellega koos otsustasime kuu aja jooksul pärast Asumi sulgemist, et avame enda tantsuparadiisi. Meie tugevuseks oli juba algusest peale mitmekülgsus erinevate inimeste, vaadete ja huvide näol. Just seetõttu on meie koht eriline, sest see peegeldab paljusi erinevaid seisukohti, vaateid ja arusaamasi sellest, mis on õige. Tänu heale klapile oleme endiselt siin ja tugevama kui kunagi varem."

Klubi nimeks sai 9/11, sest see asub aadressil Tulika tn 9/11.

Klubi sünnipäeva kaasatakse ka Creative Space ehk Loovruum, mis on klubi kõrval asuv endine tehasehoone, mis hiljutise renoveeringu käigus endale uue ja kaasaegse sisu sai.

"Creative Space on koht, mille eesmärgiks on pakkuda loovinimestele ruume, et viia ellu oma unistusi. See on koht, kuhu kogunevad inimesed, kes soovivad luua midagi teistsugust või jätta endast märk maha. Creative Space on piltlikult innovatsiooni akadeemia, mis ühendab endaga samade väärtustega inimesed, kelle ühiseks jooneks on kunst misiganes vormis," selgitab Tõnumaa.