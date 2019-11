Uus amet! Riho Rõõmusest sai muuseumidirektor: Õllesummer 2020 toimub ikkagi! 

"Olles töötanud väga kaua süsteemis, ei üllatu ma millegi üle," ütles Rõõmus siis Õhtulehele ning lisas, et selliste asjadega peab iga juht arvestama – äriseadustikus on kirjas, et nõukogul on õigus juhti igal hetkel, isegi ilma põhjust esitamata tagasi kutsuda.

Rõõmus tunnistas, et lauluväljaku ukse sulges ta teatud mõttes raske südamega. "Kui oled pikka aega olnud millegagi seotud – oma aastad, mõtted, ihu ja hinge sinna pannud, on see nagu su oma laps. Mingil hetkel peab lahti laskma. Ükskõik, kuskohast see otsus siis tuleb. Mõni inimene suudab ise selle otsuse teha. Mõnele inimesele antakse kõrgemalt poolt mõista, et sellel lapsel on paremaid hoidjaid ja kasvatajaid, aga raske on ikka. Tühi tunne on," ütles ta.