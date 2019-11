Riho Rõõmusest sai muuseumidirektor: hoiatasin kohe tööandjat, et võtan Õllesummeri ajal puhkuse

Seitsmele vabale kuule tagasi vaadates tõdeb värske direktor, et aeg lihtsalt pudenes käest. „Mul ei olnud viimased 30 aastat vaba suve olnud, aga see on tõsi, mida Töötukassa, psühholoogid ja spetsialistid ütlevad – tööl käimise harjumusest ei tohi väga pikalt eemal olla, muidu jääd mugavustsooni ja harjud kodus olemisega ära. Minulgi hakkas see tasapisi tekkima. Aeg kulus lihtsalt mitte millegi tegemise peale. Lõpuks hakkasin mõistusega mõtlema, et natuke liiga vara jäädagi niiviisi mitte midagi tegema,“ muigab ta.