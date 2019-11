ÕL VIDEO | Inga Lunge: mingis punktis tuli taipamine, et ma võin teha väga palju kurja  

Kohtusin Ingaga pühapäeva hommikul imearmsas kohvikus Chocolaterie de Pierrè, Tallinna vanalinnas. Rääkisime tööst, pereelust, hirmudest ja rõõmudest. Kunagi psühholoogis õppinud Inga jagas ka näpunäiteid, kuidas olla enesekindel.

Samuti tõdes Inga, et 18-aastat vanema mehega kooselu on täiesti okei. "Nii kaua, kuni mõlemad on terved, on kõik hästi. Loodan, et nii saab olla väga pikalt." Veel rääkis Inga kuidas ta ühel hetkel taipas, et võib olla väga halb ja võib teha väga palju kurja.