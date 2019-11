Inimesed Lorde lükkab albumi ilmumise leina tõttu edasi Toimetas Triin Tael , täna, 11:51 Jaga: M

Lorde Foto: AP/Scanpix

Uus-Meremaa superstaar Lorde teatas fännidele, et juunis välja hõigatud uus album lükkub edasi - lauljatari koer Pearl suri ootamatult. "Minu jaoks süüdatud valgus on kustunud. Ere energia, mida püüdsin teie edastada, on praeguseks kadunud."