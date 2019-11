JÄLLE ÜKSI: Meg Ryani pulmad jäävad ära 

Kuuldused Ryani ja Mellencampi kihluse purunemisest said alguse hiljutisel Governors Awardsi auhinnagalal, kus Megi (57) sõrmes ei täheldatud enam kihlasõrmust. Sõrmus oli kadunud ka järgmisel hommikul, kui staari Los Angeleses asjatoimetusi ajamas nähti.

Ajakirja People allika sõnul sai armuloole saatuslikuks Mellencampi soovimatus naituda. Johnil (68) on seljataga kolm purunenud abielu, Megil üksainus. "Ta armastab Megi, aga abielu ei kuulunud algusest peale asja juurde. Pole selge, kui tähtis abiellumine Megi jaoks oli. Kuid nad olid pikalt koos ja kahju, et nad lahku läksid. Nad said väga hästi läbi."