Iisraeli kõmubänd tunnistab, et osales Eurovisionil vaid poliitprotestiks 

Ansambli solist Matthías Tryggvi Haraldson seletas Briti veebiväljaandele Metro, et poliitprotest oligi bändi eesmärk. "Et teadvustada üldsusele Palestiina alade okupeerimist ja toimuvat pinkwashing'ut. Kuid tolle hetkeni polnud meil teada, mis kuju see protsess võtab. Meie käsutuses olid vahendid teadlikkuse tõstmiseks." Palestiinale avaldas toetust ka Eurovisioni finaalis esinenud superstaar Madonna.

Kritiseerijad süüdistavad Iisraeli võime küünilises pinkwashing'us ehk roosapesus - vrld rohepesu -, LGBTQ kogukonna õiguste silmakirjalikus kaitsmises, juhtimaks tähelepanu eemale palestiinlaste vastu toime pandud inimõiguskuritegudelt. Veebikülg nopinkwashing.org.uk seletab, et roosapesu mängivat rassistlikel stereotüüpidel: et moslemid ja araablased on teravalt homo- ja transfoobsed, iisraellased aga läänelikult sallivad. Sallivusest annab aimu ka Eurovisioni korraldamine, mis on traditsiooniliselt muutunud seksuaalvähemuste peoks.