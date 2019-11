SENSATSIOON: kuumemaid poissmehi Keanu Reeves on võetud! 

Ajakirja People andmeil on 55aastase "Matrixi" tähe silmarõõm 46aastane kunstnik Alexandra Grant. Paarike naeratas ja poseeris Los Angelese kunsti- ja filmigalal käsikäes fotograafidele. Keanu oli talle tavapäraselt üleni mustas, Alexandral oli seljas elegantne pikk kleit, mis harmoneerus ürituse sinivaibaga.

People'i teatel on Keanu ja Alexandra olnud aastaid sõbrad ja kaastöölised. Naine andis oma panuse filmistaari 2011. raamatusse "Ood õnnele" ning illustreeris ka Keanu järgmise raamatu "Varjud" (2016). Kaks aastat tagasi asutasid Reeves ja Grant kirjastuse X Artists’ Books.

Daily Mail nendib, et Keanul pole aastakümneid paistnud pruuti olevat. Teda on seostatud küll Sandra Bullocki ja Amanda De Cadenet'ga, kuid superstaari tõsiseim suhe jääb kahekümne aasta taha ning sellega on seotud sügav traagika. Reevesi elukaaslane Jennifer Syme tõi 1999. aastal kaheksandal raseduskuul ilmale surnud tütre. Keanul ja Jenniferil oli tema jaoks nimi juba valmis: Ava. Leina tõttu purunes paari suhe. Syme varises narkootikumide küüsi ning hukkus 2001. aastal autoavariis, olles vaid 28aastane.