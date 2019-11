Ohhoo! Kethi Uibomäest saab püstijalakoomik: soolokava kaasautoriks on minu ema 

"Pärast saadet "Kaks kanget live", kus tegin väikese killukese stand-up'i oma elust, on nii palju tulnud kliente ja huvilisi, kes soovivad mind erinevatele sündmustele üksi tellida. Voila! Kus on soovijaid, seal tulevad ka alati vastused küsimustele, nii, et ma olen kokku kirjutanud enda üksinda stand-up show," teatab Kethi Instagrami story's.

"Kel on huvi ja tahab tellida, siis võite mulle kirjutada ja helistada, juba on mitu esinemist paika pandud, päris äge." Muide, sõu kaasautoriks on Kethi ema. "Tema aitas mul minu elu pirnid väga hästi seadistada. Vahel on kasuks ka, kui oled pedagoogide laps."