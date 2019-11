PUUDUTA MIND | Carmen Pritson: lootus on inimese sügav teadmine, et hullemaks enam minna ei saa  

Õhtuleht avaldab katkendi raamatust:

Mis on siis lootus, mis toob sulle parema homse?

See on tahe muuta midagi enda sees. See on tahtmine rabeleda välja seisust, kus sa täna oled. See on usk, et sinu jõud ei ole otsas, et sa võid veel tõusta ja vallutada maailma. Vallutus peab aga algama sinust endast. Sa ei saa loota teisele inimesele, kui sinus endas see usk puudub.

Miks inimesed raiskavad raha ja aega kohtumajades, võideldes oma õiguste eest?

Sest sügaval sisimas on neil lootus võita. Võit ei ole aga alati lootus ehk kindlus parema homse ees. On väga palju neid, kes lahkuvad vaidlusest küll võitjana, aga seest täiesti tühjana. Nad ei tunne end võitjana. Kaotatud ei ole mitte ainult raha, vaid ka eneseväärikus. Me võime ju kuulutada kogu maailmale, et näe, ma tulin siiski võitjana välja, mind mõisteti õigeks, aga sügaval sisimas nutame sügavaid kaotusepisaraid. Me ei usu enam enda väärikusse ja paraku ei usu sellesse ka enam teised. Me oleme iseendale justkui näkku sülitanud.

Kui lapsevanemad on otsustanud võidelda enda laste hooldusõiguste eest, siis selles võitluses ei ole mitte ühtegi võitjat. Näkku on sülitatud ka lastele ja seda pori ei pese maha enam mitte keegi. Lootus ehk usk armastusse ja inimlikkusesse on vajunud sügavasse auku.