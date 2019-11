Brigitte Susanne Hunt: ma annan Ronile andeks selle, mis juhtus 

"Sõbrad, me rääkisime Roniga ja ma annan talle andeks selle, mis juhtus. Palun ärge soovige või kirjutage tema kohta mitte midagi halba, sest ta ei ole halb inimene ja ta ei vääri ühe väga purjus peaga tembu eest sellist avalikku vihkamist," kirjutab Hunt.

Hunt teatas laupäeval oma Instagrami story's, et Ron suudles reedel peol teist naist. "Ma üürin kiiremas korras omale korteri, kuhu ma kolin kohe ise sisse. Kõikidele, kes saatsid mulle videoid, see on tõsi, et minu endine peika Ron suudles tõepoolest peol teise naisega. See on tõsi, ma kinnitan seda. Ja ilmselgelt on see suhe läbi."