BILLIE EILISH: „Pean kandma suurt pluusi, et te mu tisside pärast ebamugavust ei tunneks!“ 

Kotakatest riietest ja räigest juuksevärvist tuntud Billie võidutses oma palaga „Bad Guy“, mis tunnistati aasta parimaks lauluks. Augustis debüütplaadi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ välja andnud teinitäht tunnistati ka aasta uustulnukaks. Auhinnatseremoonial Billie küll ei osalenud, kuid saatis fännidele videotervituse. „Hei, MTV EMA, tahan teid väga tänada parima laulu auhinna võitmise eest, armastan teid!“ oli tema sõnum.