Inimesed Kes pikaajalistest paaridest on viie viimase aasta jooksul lahku läinud? Katharina Toomemets , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

Ristomatti Ratia ja Anu Saagim Foto: Erakogu

Õhtuleht pani ritta pikad kooselud ja abielud, mis on avalikkuse silme all viie viimase aasta jooksul karile jooksnud. Valituks said liidud, mis kestsid vähemalt 15 aastat.