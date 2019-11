Kas teadsid, et Elizabeth II kasutab meigikunstnikku vaid korra aastas? 

Monarhi paremaks käeks tituleeritud Kelly seletab raamatus "The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe" ("Mündi teine külg: kuninganna, riietur ja garderoob"), et tavaliselt teeb kuninganna endale ise meigi. See on ülimalt kerge: vaid veidi põsepuna ja huulevärvi.