GALERII | Eesti moemõjutajatele esitleti eksklusiivselt ,,Giambattista Valli X H&M“ vaimustavat kollektsiooni 

Kollektsiooni ,,Giambattista Valli X H&M“ tutvustati Eesti moemõjutajatele pop-up moefotonäituse raames Foto: Jelena Rudi

Seekordne kollektsioon valmis koostöös Pariisis töötava Itaalia disaineri, ilu ja väljapeetuse meistri Giambattista Valliga. Valli lansseeris omanimelise kaubamärgi juba 2005. aastal. 2011. aastal tõi ta lavalaudadele esimese kõrgmoekollektsiooni. Valli lähenemine luksusele ja ilule on uudne ning see tõmbab ligi rahvusvahelise taustaga naisi – tema stiili on globaalselt ülistanud nii tuntud inimesed kui moearmastajad. Kollektsioon ,,Giambattista Valli X H&M” valmis koostöös H&Miga ja on disaineri esimene katsetus meesterõivaste maailmas.