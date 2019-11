Taas koos! Mihkel ja Liina Raud on erimeelsused ületanud  

„Ma üritan seda sõnastada nii, et sellest ei tekiks meie jutuajamise ainsat ja peamist uudisväärtust,” valib Mihkel Raud hoolega sõnu. „Ühesõnaga, me oleme koos.”

Raua sõnul on kriisi ületamisest ja taas koos elama asumise hetkest juba mõnda aega möödas. „Me ei ole pidanud oluliseks sellest eraldi pressiteadet teha,” sõnas ta.

Mihkel teatas abielu lõppemisest tänavu juulis Instagrami vahendusel. „Armsad sõbrad! Anname teada, et meie kooselu on lõpule jõudnud. Elus ei lähe kahjuks alati nii, nagu oled lootnud. Lahkusime sõpradena ning meid jäävad ühendama kaks imelist last, kes meie päevad ka edaspidi armastusega täidavad,“ kirjutas ta.