„Grey anatoomia“ täht ootab kolmandat last 

Scorsone on juba kümme aastat abielus Ameerika rokkbändi The Rescues liikme Rob Gilesiga. Nende esiktütar Eliza on seitsmene, noorem tütar Paloma saab 8. novembril kolmeseks. Scorsone pole teinud saladust, et Pippaks kutsutud noorem tirts on Downi sündroomiga. Hiljutises Instagrami sissekandes kinnitab ta, et see asjaolu on nende peret ainult lähendanud. Õeksed armastavat teineteist lausa hullupööra. "Nende erinevustest on tärganud säärane õrnus, mida tavalistele õdedele-vendadele võib ainult soovida. Pippa on tõesti suurim kingitus, mida ma tema vanemale õele anda oleksin võinud, ning olen nii tänulik, et ta valis just meie pere, et meid oma valgusega raputada ja äratada."