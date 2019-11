Kim Kardashian pihib, et võttis aastaga ligi 10 kilo juurde 

Kanye Westiga abielus olev ja nelja last kasvatav Kim (39) nentis, et vahel kaldume me kõik kursilt kõrvale, kuid siis tuleb end jälle kokku võtta. Reality- ja sotsmeediatäht loodab oma personaaltreeneri Melissa Alcantara juhatusel ideaalmõõtudesse pääseda. Paistab, et eesmärgiks on järgmise aasta oktoobris 40 aasta juubeliks tippvormis olla.