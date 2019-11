Film Taas festivalil! „Põrgu Jaan“ linastub Camerimage’i festivalil Toimetas Andra Nõlvak , täna, 10:26 Jaga: M

Mängufilmi "Põrgu Jaan" esilinastus Foto: Robin Roots

Kaur Koka debüütfilm „Põrgu Jaan“ on valitud Camerimage’i filmifestivali Baltic Cinema Review programmi, kus filmi esitleb operaator Mart Taniel, teatab Eesti Filmi Instituut oma pressiteates. Camerimage, mis toimub Poolas 9.-16. novembril, on tipptasemel festival, mis on pühendunud ennekõike hea operaatoritöö väärtustamisele. Baltic Cinema Review on programm, mille eesmärk on tuua välja Läänemeremaade regiooni parimaid värskeid filme, mis on visuaalselt lummavad ja käsitlevad olulisi teemasid.