Trummar Hele-Riin Uib sai teise lapse: poeg oli ehmatavalt suur, aga seda joovastavam oli ka õnnetunne 

Aron kaalus sündides 4,1 kilogrammi ja oli 56 sentimeetrit pikk. „Beebi kaalunumber ja pikkus olid küll ehmatavalt suured, aga seda joovastavam oli ka õnnetunne ja rõõmupisarad, kui poeg lõpuks kätele asetati.“

NÜÜD NELJAKESI: Trummar Hele-Riin Uib ja tema elukaaslane Raiko Pachel said 22. oktoobril teise lapse. Perre sündis poeg Aron. Foto: Külli Rummel

Trummihaldjas paljastab, et tütrele oli nimi juba raseduse algfaasis teada, kuid poja nimega nii lihtsalt ei läinud. „Olin juba mures, et mis poisile siis nimeks saab… pärast beebi sündi sirvisime uuesti hunniku poisslapse nimesid läbi ja siis teatas Raiko, et poja nimeks võiks saada Aron,“ sõnab Hele-Riin, kuidas nimevaliku protsess käis. „Mulle meeldis see nimi väga, seda enam, et tagurpidi loetuna saame tütre Eleonora hüüdnime Nora.“

Tihti, kui perre sünnivad poiss ja tüdruk, öeldakse, et nüüd on komplekt koos. Mõne jaoks on see väljend veider, teiste jaoks mitte. „Olin väga õnnelik, kui sain teada, et ootan seekord poega. Just nimelt on komplekt koos ja saan kogeda nii poja kui tütre kasvatamist,“ sõnab Hele-Riin.

Naine tunnistab, et beebiasjade osas oleks olnud kergem, kui teinegi laps oleks olnud tütar, kuid nüüd tuleb Eleonorast alles jäänud roosad asjad siiski välja vahetada. „Õnneks olid suuremad ostud, nagu vanker ja turvahäll, sooneutraalset värvi. Teadsin juba toona, et soovin üht last veel saada.“