Priit Kuusk lahutas pea 23 aastat kestnud abielu 

Kuusk kinnitab, et otsusele jõuti suvel. Kaio lausub, et neil on seljataga umbes seitse rasket aastat, mille jooksul lahkus siit ilmast mitu neile lähedast inimest. "Tagantjärele vaadates oli meil tegemist, et isendaga hakkama saada ja me ei märganud, kuidas partner toime tuleb."