Kunstnik Jussi Kivi: „Elame maailmas, kus normaalne tundub imelik ja imelik tundub normaalne." Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01

KUNSTNIK JUSSI KIVI: „Ma ei usu, et inimesi saab muuta, aga usun, et kogemuste jagamisega võib muuta nende mõtlemist ja neid inspireerida,“ ütleb soome kunstnik Jussi Kivi, kelle tööd on esindatud Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis õõvast ja lootusetusest rääkival näitusel „Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja“. Foto: Martin Ahven

„Ma küll kannan oma töödes muret maailma pärast, aga ma ei usu, et kunst saab teha revolutsiooni. Oleks naiivne nii mõelda. Mina lihtsalt teen oma asja, jagan oma kogemusi ja loodan, et see inspireerib kedagi, jõuab kellegini. Kui inimesed leiavad minu töödes midagi uut ja näevad pärast maailma enda ümber teistsuguse pilguga, on väga hästi,“ räägib soome kunstnik Jussi Kivi, kes leiab oma tööde jaoks inspiratsiooni maa-alustes käikudes ja kanalisatsioonitunnelites, nähes inetus ilusat ja leides romantikat ka rõsketes kottpimedates koobastes.