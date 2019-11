Brigitte Susanne Hundi fännid: see oli ammu teada, et Ron on petja, Brigitte oli ise naiivne! 

“Kahju ikka, aga kas see polnud mitte juba ammu teada tõsiasi, et ta on petnud? Korduvalt käinud jutud läbi, mõni lihtsalt ei taha kuulata,” kommenteeris Hundi Instagramijälgija Merylin neiu postituse all.

“Aga mis petmine see oleks, kui sa teaksid juba varem kõiki kordi?Ideaalis sa poleks tohtinud teada ju ka seda korda. Kui palju sulle on inimesed kirjutanud või on isegi story’dest läbi käinud, et Ron petab? Mille peale sina oma naiivse ja ninaka hoiakuga alati vastad: “Haters gonna hate (vihkajad jäävad vihkajateks - tõlk.), olete kadedad vä?” S*taks kade, et ma ei saa mingi sisutu ja lambise Saarema jorsiga tatti panna. Vastused oli juba ammu sinu ees, järgmine kord ära ole nii naiivne ja kuula mida inimesed sulle räägivad. Teada tõde, jutud ei tule kunagi õhust,” lisas Merylin.

Hunt palus pühapäeva hommikul Instagrami story’s, et talle infot Roni mineviku kohta enam ei jagataks. “Palun säästke mind igasugusest infost, mis puudutab Roni käitumist minevikus, olevikus ja tulevikus ja ärge saatke mulle neid infokilde, pilte ja videoid.”

“Ma olen nii katki ja mu maailm on miljoniks tükiks, niiet palun andke mulle aega ennast kokku korjata,” lisas ta. Muuhulgas on neiu oma Instagramist eemaldanud kõik pildid, kus ta Roniga poseeris.

Muuhulgas selgus, et võõras naine, kellega Brigitte eksmees tantsupõrandal suudles, on Roni töökaaslane Ekspress Meedias. Elu24 sõnul on tegu reklaamimüügijuhina töötava Karolin Merilaiga.

Kui Hundi jälgijad süüdistavad Merilaid madalas enesehinnangus, et too teise naise mehega midagi sellist tegi, siis Hunt vastab, et see naine pole milleski süüdi. “See oli 100% Ron. Naistevahelist viha ma ei tolereeri,” ütleb ta ning lisab, et ei ole naise peale pahane, kuna ta on mittekeegi.