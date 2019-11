Inimesed PALJU ÕNNE! Muusikud Mick ja Angeelia Pedaja saavad esimese ühise lapse Ohtuleht.ee , täna, 14:26 Jaga: M

Angeelia ja Mick Pedaja Foto: Siiri Kumari

"On imeline aeg ning meie peresse on sündimas väike tegelane, keda me väga väga ootame siia maailma," kirjutab muusik Mick Pedaja Instagramis, et ootab oma abikaasa Angeeliaga esimest last.