VIDEOINTERVJUU | Koomik Märt Koik: mind käivitab see, kui ühiskonnas miskit põrutavat juhtub 

Minu seekordne "Hommikusöök staariga" saate külaline on Märt Koik (29). Ei, Märt ei ole "Rannamaja" Kristo, õige nimega Kristo Koik vend, ega isegi kaugelt sugulane mitte.

Märt on juutuuber, näitleja, koomik, telestaar ja mees, kelle kaebas kohtusse EKRE liige, Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks rajajatest ja selle juhatuse esimees ning kooseluseaduse vastase kampaania üks eestvedajaid Varro Vooglaid, kes nõudis Märdilt vabandust ja 5000 euro suurust kahjutasu au ja väärikuse solvamise eest.

Märt, said enadle kohtukeissi kaela. Varro Vooglaid kaebas sind kohtusse solvamise pärast. Isegi elupõliste naljameeste Mart Juure ja Peeter Ojaga pole sellist asja juhtunud.

Pole sellist asja tõepoolest varem näinud, et meediaväljaanne kaevatakse kohtusse satiirisaate pärast. See kohtuasi on pretsedent, mille tulemuseks oli minu puhta nahaga pääsemine. See on äge reklaam, aga seda kindlasti mõlemale osapoolele. Minu saate vaadatavus tõusis tänu sellele. Aitäh, Varro!

Korda palun üle, mis sa seal saates ütlesid, võib-olla mõni lugeja pole sllest kuulnudki.

Ma ei tea, kas ma saan seda öelda, võib-olla annab Varro ka Õhtulehe sellepärast kohtusse.

"Kui meelelahutusväljaandel pole ühtegi kohtukeissi üleval, siis on halvasti tehtud töö," ütles kunagi minu ülemus ajakirja "Just!" aegadest.

Mina ütlesin Varro Vooglaiu kohta ühes oma saates, et tegu on heteromehega, kes mõtleb geiseksist kolm korda tihedamini, kui keskmine homoseksuaal. Viidates sellele, kuidas ta siis konstantselt homofoobse asjaga tegeleb. Ta on homofoobne tegelane, kes tegeleb kogu aeg antihomo seisukohtadega. Lisaks kõik homoõiguste vastasus jne. Millegipärast võtab ta seda kui faktiväidet ja ta arvab, et ma väidan, et ta on autentne gei, mis ei vasta tõele, sest sa oled ju õnnelikus abielus ja sul on seitse last. Mul puudub igasugune põhjus arvata, et ta on homoseksuaal. See on minu arvates veider, et ta niimoodi sõdib. Sellest ma aru ei saa.

Palu nüüd avalikult vabandust, et seitsme lapse isale - ühele korralikule pereisale ja katoliiklasele sedaviisi ütlesid!