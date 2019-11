Selgus Bobby Kennedy 22aastase tütretütre surma põhjus 

Ringkonnaprokurör Michael O'Keefe andis pressiavalduses teada, et Saoirse Kennedy Hilli tappis äge metadooni- ja etanoolimürgistus kombinatsioonis retseptiravimitega. Mitu USA väljaannet tsiteerib Saoirse surmatunnistust, kus on kirjas, et tema organismist leiti alkoholi, diasepaami, fluoksetiini, metadooni, nordiasepaami ja norfluoksetiini. Diasepaam ja fluoksetiin on tuntud Valiumi ja Prozaci nime all. Metadooni kasutatakse tavaliselt opioidisõltuvuse raviks.

New York Post märkis pärast Saoirse surma, et traagiliselt vara lahkunud neiul oli seljataga võitlus depressiooniga ning enesetapukatse. Kolm aastat tagasi kirjutas toona 19aastane Saoirse Deerfield Academy lehes Deerfield Scroll oma vaimse tervise probleemidest avameelse essee. „Mu depressiooni juured ulatuvad keskastme aastatesse, kuid see jääb minuga kogu eluks,“ kirjutas kuulsast suguvõsast pärit tüdruk. „Kuigi olin enamjaolt rõõmsameelne laps, kannatasin sügava kurbuse hoogude all, mis rõhusid mu rinda kivirahnuna.“ Masendusepisoodid tulid ja läksid, kuid keskkooli teisel aastal halvas depressioon Saoirse täiesti. „Hakkasin üksinda oma toas istuma, inimsuhetest eemalduma ja koolitöid unarusse jätma. Kevadsemestri viimastel nädalatel olin täiesti kurbuse kütkeis.“

Suvel jättis „sõber depressioon“, nagu Saoirse seda nimetas, ta mõneks nädalaks rahule. Kuid siis juhtus midagi, mis Saoirse täiesti rööpast välja viis. „Keegi, keda ma tundsin ja armastasin, astus minu puhul tõsisest seksuaalsest piirist üle. Tegin kõige hullemat, mida üks ohver teha võib: teesklesin, et midagi polnud juhtunud. See kõik kasvas mul üle pea ning ma üritasin endalt elu võtta.“