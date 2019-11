Pink oli oma esimeses videos nii laksu all, et silmad vajusid kinni 

40aastane lauljanna rääkis, et oli debüütsinglile "There You Go" videot vändates 19aastane. Režissöör Dave Meyers olnud staarihakatisega püstihädas ja anunud, et too järgmise kanepikõhvi tõmbamisega veidi ootaks - enne peaks lähikaadrid ära filmima. ""Ma tahan, et sa oleksid suuteline silmi lahti hoidma," ütles ta." Pink kuulanud lavastajat kinnisilmi, saamat arugi, et tal silmad lahti pole.