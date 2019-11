Deppi pikk kohtulahing oma juristiga jõudis viimaks lõpule 

Depp väitis, et Jake Bloom oli 18 aastat kestnud koostöö jooksul tema arvelt alusetult teeninud üle 30 miljoni dollari. BBC Newsi teatel ütles näitlja advokaat nüüd, et tema klient sai Bloomi firmalt Bloom Hergott kompensatsiooniks kaheksakohalise summa.

Deppil on käsil teinegi kohtuasi: ta on nõuab kümneid miljoneid oma eksabikaasalt Amber Heardilt, kes olevat teda laimanud, väites, et Depp oli tema kallal korduvalt vägivallatsenud. Johnny väitel oli hoopis tema ise see, kes Amberi vägivaldsuse all kannatas.