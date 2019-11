URMAS REITELMANN: „Oleme muutunud munadeta ja mõttetuks sültjaks poliitkorrektseks massiks.“ 

End mustavuntsilise šiki uudisteankruna 80ndatel eestlaste kodudesse ja südametesse kõnelnud Urmas Reitelmann (61) kadus kauboikapitalismi ajastul avalikkuse eest, et aastaid hiljem rahvuskonservatiivse ratsu sadulas taas uhkelt silmapiirile ilmuda. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ladvikusse tõusnud Reitelmann on vastastele silma ja hambu jäänud oma reljeefsete väljaütlemistega. Meedia vahendusel on tema endised, enamikus miskipärast „tundmatuks jääda soovivad“ sõbrad väitnud, et endine telemees on kardinaalselt muutunud.

Mõned su sõbrad väidavad, et oled muutunud mees. Aga võib-olla just ei ole, sest nõukogude ajal ütlesime me kõik „tibla“, „neeger“ ja veel sadu kordi hullemaid asju. Enam ei tohi. Miks? Need on ju ainult sõnad.

Mina ka ei tea, miks see on niimoodi läinud. Liiga hea elu on meil vist. Mõtleme ise endale lollakaid probleeme ja asume siis raevukalt neid lahendama.