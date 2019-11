„Rannamaja“ Seidi suguvõsa tabanud tragöödiast: „Ei möödu päevagi, kui ma juhtunule ei mõtleks.“

2014. aastal vapustas avalikkust juhtum, kui toona 2,5aastane väikelaps Emily omaenese ema Keiti Voogre ja tema elukaaslase Egert Musta poolt poolsurnuks peksti. Nüüd selgus, et Keiti on “Rannamajast” tuntud Seidi Voogre õde. Seidi sõnul ei soovi ta antud teemat kommenteerida, kuid tõdeb, et ei suuda vaadata, kuidas inimesed juhtumi kohta “jama toodavad”.

“Võtan esimest ja viimast korda sellel teemal sõna. Ainult enda seisukohalt. Ma ei saa rääkida tegudest, mida minu silm pole näinud… ja mind nimetatakse varjajaks. Ei lähe päevagi, kui ma ei mõtleks juhtunule. Ma ei pea ennast kivi all peitma ja oma elu elamata jätma. Ma armastan lapsi,” kommenteerib Seidi Twitteris oma õe Keiti tegusid.

Seidi ütles Kroonikale, et temal sai mõõt täis pärast seda, kui ta hakkas sotsiaalmeedias saama kümneid sõnumeid võõrastelt inimestelt, kes talle sellel teemal kirjutasid. Samuti hakati pommitama ka neiu tuttavaid ning Seidist rääkivate artiklite alla kogunes tragöödia kohta mitmeid vastikuid kommentaare.