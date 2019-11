„Rannamaja“ Seidi on poolsurnuks pekstud pisitüdruku Emily tädi! „Ei möödu päevagi, kui ma juhtunule ei mõtleks.“ 

“Võtan esimest ja viimast korda sellel teemal sõna. Ainult enda seisukohalt. Ma ei saa rääkida tegudest, mida minu silm pole näinud… ja mind nimetatakse varjajaks. Ei lähe päevagi, kui ma ei mõtleks juhtunule. Ma ei pea ennast kivi all peitma ja oma elu elamata jätma. Ma armastan lapsi,” kommenteerib Seidi Twitteris oma õe Keiti tegusid.

2014. aasta 10. septembri õhtul toimetati Tallinna lastehaiglasse üliraskes seisundis 2,5aastane Emily, kehal piinamisjäljed.

Laps oli teadvuseta ja mitu vigastust viitasid, et ta on kannatanud ränga järjepideva füüsilise vägivalla all. Arstid kartsid, et Emily võib surra, kuid ta hakkas siiski paranema ning pidi muuhulgas uuesti kõndima õppima.

Harju maakohus tunnistas lapse ema Keiti oma tütre kallal vägivallatsemises süüdi. Voogre tunnistas kohtus alkoholi ja amfetamiini tarvitamist. Enda sõnul lõi ta last siis, kui see sõna ei kuulanud.

Keiti Voogre perekond ei uskunud toona, et Keiti sellisteks tegudeks võimeline on. "Meedia on selle nii suureks puhunud, kogu aeg süüdistatakse Keitit. Meie ootame kohtuotsuse ära ja siis teame, mis juhtus," ütles toona Keiti vanem õde Kaidi.

Keiti elukaaslast Egert Musta süüdistati Emily piinamises ja talle eluohtlike vigastuste tekitamises, ta lõi last korduvalt vastu pead ja keha. Viimase hoobi sai Emily Egertilt nii, et tüdruk paiskus sellise hooga peaga vastu seina, et dušinurga kahhelkivi purunes. Emily sai sellest eluohtliku peavigastuse.