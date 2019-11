Kas mõtleme tulevikus ajuimplantaadi abil? 

Nathan Copelandil polnud suurt midagi kaotada. Ta oli 18aastaselt üle terve keha halvatuks jäänud. Autoavarii. Kümme aastat polnud noor ameeriklane oma käsi-jalgu tundnud ega liigutada suutnud. Ja nüüd pakuti talle harukordset võimalust: tema ajju paigaldatakse robotkäega ühendatud mikroskeem. Nathan saab robotkätt mõtte jõul liigutada. Ja tunneb, kui seda puudutatakse.

Nathan rääkis 2016. aastal USA ajakirjale New Yorker, et oli esimese kursuse tudeng, kui ta tol vihmasel 2004. aasta ööl kaela murdis ja altpoolt kaela halvatuks jäi. Sellele libedale maanteele jäid kogu tema senine elu ja tulevikuplaanid. Keskkoolis süvendatult matemaatikat ja füüsikat õppinud poiss oli unistanud nanotootmise eksperdiks saamisest, nüüd aga vajas ta abi kõige lihtsamateski igapäevatoimingutes. Ülikool jäi määramata ajaks pooleli. Nathan lasi end õige varsti pärast õnnetust kirja panna kliiniliste katsete kandidaatide nimekirja. Kulus aga ligi kümme aastat, enne kui talle tuli Pennsylvania osariigis asuvast Pittsburghi ülikoolist kutse. Kas Nathan soovib osaleda eksperimentaaluurimuses?

2015. aastal siirdasid uurimisrühma juht Robert Gaunt ja tema kolleegid Nathani ajju neli umbes särginööbisuurust vidinat. Utah array nime all tuntud tillukesed mikroelektroodide komplektid paigaldati nendesse ajuosadesse, mis reageerivad Nathani sõrmede ja peopesa aistingutele. Noormehe pealaelt jooksid juhtmed robotkäeni. Ta sai mõtte jõul kätt liigutada – ning tundis, kuidas Gaunt robotkäe sõrmi puudutas. Täpsemalt: Nathan tundis, kuidas Gaunt puudutas tema enese halvatud kätt. Robotjäset oli paar varasematki üle kere liikumatut katsealust liigutada suutnud. Kuid see, et halvatu tunneb robotkäe vahendusel puudutust, oli meditsiiniajaloos esmakordne juhtum. Varasemates uurimustes oli keskendutud aju motoorikaosale, mille abil bioonilist kätt liigutada. Ent nüüd paigaldati elektroodid esimest korda puudutust registreerivasse ajuossa.