Marta Pulk: „Olen päris kindel, et Alissija oleks lennanud kõrgelt ka ilma meie eksperimendita.“ 

„Põhimõtteliselt on doki tegemine justnagu elu ise – katsud kohal olla, vaatad, mis antakse, ja katsud sellega midagi arukat peale hakata. Ka siis, kui see sinu plaanidega ei ühildu,“ ütleb noor režissöör Marta Pulk, kelle uus dokumentaalfilm „Aasta täis draamat“ räägib 21aastasest Alissijast, kes valitakse filmi 2017. aastal Kinoteatri välja kuulutatud töökonkursi alusel 450 kandidaadi seast. Alissija on rätsepaharidusega Valga tüdruk venekeelsest perekonnast. Noor inimene, kes ei tea midagi Eesti teatrist, ei tunne ühtegi Eesti näitlejat ega pole varem teatris käinud, kuid peab nüüd vaatama ära kõik 2018. aastal loodud teatrilavastused. „Aasta täis draamat“ jälgibki Alissijat selle aasta jooksul. See on Alissija eneseotsingute lugu, aga ka Tuhkatriinu lugu, kus noor neiu, kes unistas alles äsja Maxima kassapidaja kohast, leiab filmi lõpus ennast Viljandi kultuuriakadeemiast.

Dokumentaalfilmi režissööri n-ö võlu ja valu seisneb selles, et sihtpunkti jõudmist ei saa ette planeerida või suuresti ei saa planeerida.