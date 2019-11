My Chemical Romance tuleb uuesti kokku 

Viieliikmelisse ansamblisse kuuluvad laulja-laululooja Gerard Way, bassimees Mikey Way, kitarristid Ray Toro ja Frank Iero ning trummar Jarrod Alexander. Laialiminekust teatas märtsis 2013 Gerard, lisades siiski, et MCR ei saa eales surra, sest see püsib elus nii temas, bändikaaslastes kui kõigis fännides. "Sest ta pole bänd - ta on idee."