Zayn Maliki 17aastane õde ootab last 

Nüüd, veidi enam kui kuu aega hiljem, avaldab vastne abielunaine fotosid beebipeost. Roosad värvitoonid annavad alust arvata, et tulekul on tütar, ning seda kuulutas tulevane ema ka ehispaelaga. Kõhukad fotod annavad alust arvata, et rasedus on juba päris kaugele jõudnud. See seletab, miks noortel abiellisega säärane rutt oli.