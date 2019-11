„Bohemian Rhapsody“ produtsent teeb mängufilmi ansamblist The Bee Gees  

Kuna ansambli Queen juhtfiguuri Freddie Mercury dramaatiline lugu on kinodes sisse toonud ligi miljard dollarit, loodab Graham King Daily Maili teatel oma edu korrata.

Entertainment Weekly andmeil käsitleb uus film Inglise-Austraalia päritolu The Bee Geesi liikmete tõusu kehvadest oludest tippu. Inglise noorukid Barry, Robin ja Maurice Gibb said esmalt tuntuks 1960. aastail pärast Austraaliasse kolimist singliga „Spicks and Specks“, kuid maailmakuulsuse tõi neile 1977. aastal diskofilm „Laupäevaõhtune palavik“ John Travoltaga. Üle 220 miljoni plaadi müünud The Bee Geesi velledest on elus vaid Barry Gibb (73).