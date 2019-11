VIDEOINTERVJUU | Noortebänd 2017 võitja Rainer Ildi kuldsed õpetussõnad tänavustele finalistidele 

Nii tekkiski mul hiljem võimalus teha muusikat nii lühifilmidele, kui ka reklaamidele. Täna on mul bänd nagu Rainer Ild, mis koosneb minu ees- ja perekonnanimest. Lihtsalt juhtus nii. Teine liige meie bändis on Sven, aga me peame tihtilugu välja mõtlema lugusid, miks on bändi nimi ikkagi Rainer Ild. Enamjaolt on need lood valed. Reaalsus on lihtne - see lihtsalt juhtus.

"Hommikusöök staariga" Telliskivi vahvlikohvikus Margot - Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild ja Anu Saagim Foto: Robin Roots

Vahvleid hakkasin tegema põhikoolis, sest need meeldisid mulle tohutult. Vahvlid on mind mingis mõttes väga palju defineerinud. Vahvleid kodus teha on suht odav. Kui muusikukarjäärgiga alustasin, siis mul lihtsalt polnud raha, et muud rooga valmistada. Olen näiteks terve nädalavahetuse ainult vahvleid söönud. See pole üldse hull, uskuge mind! Ja kuna mul on see vana nõukaaegne vahvlimasin, siis teen neid häid vanakooli vahvleid kingituseks nii soolaleivapidudele, kui ka sünnipäevadele. Kõik on väga rahul.

Bändil Rainer Ild algas just kolmas tegutsemisaasta. Kuidas sa muusikuna ära elad või pead ära elamiseks veel ka miskit muud tegema?

Ütlen alati oma bändikaaslasele Svenile, et seni kuni pole kahesaja meetriseid kujukesi meist keset Eestit, on meil väga pikk maa minna. Eks ma ikka mõtlen täna, et saaks muusikaga end ära elatada, aga seda ka ainult sellepärast, et siis oleks mul rohkem aega teha ja läbi mõelda seda, mis kunsti ma teen. Ma avastasin mingi moment, et ükski muu asi ei eruta mind nii palju kui muusika.