Monty Pythonist tuntud John Cleese esineb järgmisel aastal Tallinnas 

Nüüdseks on ta juba 80 aastat vana ja kuigi ta plaanib pärast tuuri pensionile jääda, on ta teravam kui kunagi varem, seda nii huumorimeele kui ka sotsiaalse kriitika poolest. Must huumor ei saa olla täielik, kui piirdutakse ainult sõprade ja perekonnaga ning seekord on tal siht selge.

Ilma liigse kisata lõpeb sõu piduliku ning väga tavatu matusekõnega iseendale. Võimalik, et see on tõesti viimane kord, kui teda päriselt laval esinemas näha saab. Kuid võttes arvesse tema visadust ning asjaolu, et tema ema vanuseks oli 101 aastat, on võimalik, et see kõne pole veel kindlasti ajakohane.