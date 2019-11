Matti Nykäneni tütre ränk lapsepõlv: isa üritas ust maha lüüa! 

Eveliina Mäntykangas rääkis Iltalehtile, et kuigi ta isaga koos ei elanud, kiusati teda mägikotka vempude pärast koolis iga päev. Tütar märgib, et kainena oli Nykänen huumorimeelega ja heasüdamlik, kuid alkohol tõi esile hoopis teistsugused jooned. Eveliina meenutab, kuidas ta kuueaastasena oli külas isal ja tolle uuel naisel Sari Paanalal. Matti hakanud jooma ja laamendama. Tütar pagenud koos Sari tütrega WC-sse peitu.

"Isa üritas ust maha lüüa," rääkis Eveliina Iltalehtile. "Siis tuli politsei, aga politseinikele naeratati armsasti ja öeldi, et kõik on korras."

Oma lapsepõlve on Eveliina pidanud psühhoterapeudi juures vaagima, et eluga edasi minna. Kuid katsumustes on ta karastunud tugevaks naiseks.