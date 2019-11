ÜLLATUS: Meghani poolvend palub andestust 

53aastane Thomas Markle juunior, kelle ema on Roslyn Loveless, nimetab end Daily Maili intervjuus halvaks pojaks ja halvaks vennaks. "Tahan meie suhteid parandada, enne kui on hilja," ütles Thomas intervjuus.

Markle juunior tunneb süümepiinu, et ta on Meghanit avalikult kritiseerinud - ta kahtlustab, et on seetõttu Meghani ja Thomas seeniori suhteid veelgi rohkem kahjustanud. "Tahaksin, et oleksime pere."