Von Krahli ridadesse astus mitu NO99 teatri näitlejat 

Teater NO99 oli 2005. aastal loodud teater Tallinnas, mille keskmes oli üheksast näitlejast koosnev trupp ja mille kunstilisteks juhtideks olid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. 2018. aasta kevadel teatas teater, et otsustati lõpetada kohviku pidamine ja vähendada teatri töötajate arvu. Ühtlasti tunnistas NO99, et saalid on tühjemaks jäänud. 31. oktoobril 2018 teatati ühises pöördumises, et teater lõpetab tegevuse.