Selgeltnägija ennustas Anneli Lahele, et too saab vanaemaks ja nii läkski! 

Kroonika , täna, 08:08

Anneli Lahe Foto: Ardo Kaljuvee/Ajakirjade Kirjastus

"Kodutunde" saatejuht Anneli Lahe (48) oli toimetajaks ka "Selgeltnägijate tuleproovile" ning võtete käigus teatas maag Anzori, et Anneli saab peagi vanaemaks. Anneli küll ainult naeris seepeale, kuid nüüd on selge, et nii läkski.