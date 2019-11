Piret Järvis-Milder veetis pulma-aastapäeva abikaasaga remonti tehes 

"See on tõesti olnud suur tegemine, mille lõpp ei paista. Võtsime sügisel isegi pisikese pausi, sest kõike ei jaksa," ütleb Piret, kes äratab ellu oma viimaste aastate kodu, 1930ndatel ehitatud Nõmme eramu teist korrust.

"Ehitusmehed ei oota," naerab Piret ja lisab, et suurte tööde jaoks on ikka ehitajad ja nemad Egertiga on siis pigem tarnijad ja töödejuhatajad: "Iseenda kätega tehtu on ilus, aga enamikus tuleb kasutada proffide tööd, sest ostsime vana ja halvas seisukorras korteri, kus tööd tuli teha palju."