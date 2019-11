Grand Uustalud kutsusid nõia rõivafirmasse korda looma 

"Riietasime salongis selgeltnägija Keivot, kes aga tundis, et meie kollektiivi vahel on tekkinud nihked, ja otsustas ruumide energeetika üle kontrollida," seletab Gerli. Proua Grand on oma elus lähtunud feng-shui'st, esoteerikast ja astroloogiast juba enam kui 25 aastat ning oli ka poes kõik asjad sisse õnnistanud.