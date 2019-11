Elina Nechayeva David Pärnametsast lahkuminekust: keegi ei saa mind kontrollida 

Elina kinnitab, et on praegu vaba ja vallaline ning kuigi suvel kirjutati, et tema uueks kallimaks on Kristjan Piilmann, siis sõprusest kaugemale see suhe ei arenenud. "Ausalt öeldes oli nii mõndagi toona meediasse lekkinud kirjelduses väär. Kristjan on väga galantne noormees, kellega oli huvitav suhelda, kuid millestki enamast ei saa siin rääkida."