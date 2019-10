Rasmus Kagge televisioonist lahkumisest: arvan, et see oli parim asi, mis minuga juhtuda sai 

„Eks ma tundsin, enda suurima kriitikuna, et see kümme aastat oli minust juba kõik mahlad korralikult välja pigistanud. Ma ei olnud üldse rahul sellega, mis ma siin teen, mistõttu see stsenaarium, et käisin valitsuses ja tegin oma ettevõtte, oli parim asi, mis minuga juhtuda sai,“ sõnas Kagge, kes ajakirjandusmaastikul tegutsenud 13. eluaastast saadik. „Vahepeal teles, raadios ja ajalehes korraga. Ring sai lihtsalt täis ja ma arvan, et see oli parim asi, mis minuga juhtuda sai, et ma ära läksin.“