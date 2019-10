Katrin Lust on kirglik kunstikoguja: kui näen head tööd, võin vist kuu aega söömata ka olla 

Telesaatejuht Katrin Lustil on üks teletööst hoopis erinev hobi - naine kogub kunsti. Nüüd otsustas ta ühe oma kogusse kuuluva teose müüki panna, mis Haus galeriis 13 000-eurose alghinnaga oksjonile läks.

Müüki läks Köleri "Lorelei needimine munkade poolt". "See Köleri õlimaal, mis valmis Pariisis 1887, on vist Kumu suurim maal üldse... minu käes on aga Köleri söejoonistus enne kui ta õli maalima hakkas ja ka see on väga suur töö!" kirjutas Lust sotsiaalmeedias.

Katrin kommenteerib Õhtulehele, et ostis selle teose 8 aastat tagasi Haus galeriist. "Müün seda, sest seintel pole enam ruumi. Kuna olen kunsti juba 10 aastat kogunud, on mul kujunenud oma kindlad lemmikud, nagu Lembit Saarts, Elmar Kits, Ülo Sooster ja rohkem keskendun ma õlile," selgitab ta.