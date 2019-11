Film GALERII | Esilinastus püstijalakoomiku võitlusest munandivähiga rääkiv „Ühemeheshow“ Toimetas Katharina Toomemets , täna, 09:26 Jaga: M

"Ühemeheshow" esilinastus Foto: Martin Ahven

Neljapäeva õhtul esilinastus huumoriga vürtsitatud film „Ühemeheshow“. Eluline komöödia põhineb tuntud püstijalakoomiku Stewart Johnsoni isiklikul lool ja võitlusel munandivähiga. Eesti esimene munadega komöödia „Ühemeheshow“ on humoorikas lugu rasketest olukordadest, aususest ning eneseleidmisest. Film põhineb Eesti püstijalakomöödia lipulaeva Comedy Estonia ühe asutaja Stewart Johnsoni isiklikul lool ja seljatatud võitlusel munandivähiga. „Muidugi pole harjutud, et tõsiseid teemasid huumoriga seotakse,” sõnab nimitegelast kehastav Stewart Johnson ja lisab, et teinekord võib aga naljast ja aususest hoopis rohkem kasu olla. „Filmi eesmärk on tõmmata tähelepanu meeste tervisele ja rääkida otse raske haigusega silmitsi seismisest. Ainuüksi munandivähi diagnoosiga inimesi on meie hulgas väga palju ning on oluline, et nad teaksid, et nad ei ole selles olukorras üksi.“ Filmitegijad on võtnud südameasjaks toetada üheskoos kõigi partnerite ja kinokülastajatega vähiga võitlevaid ini