Movember algas „Ühemeheshow“ esilinastusega 

Eesti püstijalakomöödia lipulaeva Comedy Estonia ühe asutaja Stewart Johnsoni elust inspireeritud komöödia „Ühemeheshow“ on humoorikas, liigutav ja kordumatu lugu aususest ja eneseleidmisest. Johnson kehastab ka peategelast, luuserist raadio-DJd Chuck Bergerit. Arstidelt munandivähi diagnoosi saamise järel on Chucki suurimaks hirmuks, et temast saab munadeta mees. Raske haigusega võitlema asudes avastab ta peagi, milline vägi on huumoril ja aususel.