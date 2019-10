Bikiinifitnessi Eesti meister Agne Kiviselg: võid olla ükskõik mis ala tegija ka ilma sotsiaalmeedia kontodeta 

Pole just tavaline, et Tartu Ülikoolist meediahariduse saanu tegeleb fitnessiga. Kuidas sinul see tee sinna käänas?

Kuigi minu igapäevaelu toetab suures plaanis igati minu sportlaseks olemist, siis naudin, et ma saan end jagada mitmete rollide vahel. Tahan tunda end vajalikuna oma oskuste ja teadmiste pärast. Ning selle kõige kõrval tegelen spordiga, mis paljuski välja ei paista ning mis paneb inimesi üllatama.

Milliseid oma sportlikke saavutusi ise kõige enam hindad?

Tundub ebaõiglane tuua välja üht teisi kõrvale jättes. Tegelikult hindan tohutult kõike seda tervikut koos – seda, et ma üldse saan teha, mida teen! Tööd, millega olen omale sellise keha ehitanud, emotsioone, mida olen kogenud seda keha laval näidates. Ja tegelikult taandub see kõik sellele, et ma üldse alustasin. Seda hindangi kõige enam – et mina, kellel polnud mingit sportlikku tausta ega ka huvi, võtsin kätte ning leidsin oma kire fitnessist ja kulturismist. Ning panin selle alla alates esimesest päevast kogu hinge.

Olla hinnatud kõrgelt oma kodumaal on minu jaoks oluline ehk saavutused Eesti karika- ja meistrivõistlustel on alati omaette tähendusega. Lisaks on kirjeldamatu tunne haarata välisvõistlustel kätte Eesti lipp – tohutult uhke tunne!

Millised on lähiaja võistluslikud eesmärgid?